L'hôpital obstétrique Tu Du. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Les hôpitaux obstétriques Hung Vuong et Tu Du ont conservé leur première place sur la liste des meilleurs établissements médicaux dans la mégapole du Sud en 2021.

Cette liste d’évaluation de la qualité des hôpitaux a été publiée par le Service municipal de la Santé. Elle comprend 117 hôpitaux, dont 55 publics, 59 privés et trois relevant de ministères et organes.

Selon le Docteur Tang Chi Thuong, directeur du Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, en 2021, les hôpitaux locaux ont fait de grands efforts pour améliorer la qualité des soins médicaux et assurer une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19.-VNA