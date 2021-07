Photo: Tripadvisor

Hanoï (VNA) – Deux circuits touristiques au Vietnam ont été élus par Tripadvisor parmi les 25 meilleures expériences du monde en 2021.

« Hue à Hoi An Top Gear avec Lefamily Riders Tours » a été classée 12e et «Visite privée de cuisine de rue en moto avec des étudiants locaux » 14e, dans la catégorie Activités des prix Travellers' Choice Best of the Best 2021.

Le circuit de Hue à Hoi An à moto dure environ 7,5 heures. «C’est le moyen le plus simple de se plonger dans la vie réelle des Vietnamiens. Avec nous, vous pourrez découvrir la plus intéressante des différentes régions du pays » a décrit Tripadvisor.

A Hoi An. Photo : VNA



Quant à la visite culinaire à Ho Chi Minh-Ville, Tripadvisor a conseillé aux participants de savourer les spécialités de la ville, de la bière aux sandwichs banh mi et en passant par le chè et les pétoncles grillés.

Depuis 2002, les prix Travellers' Choice Best of the Best représentent la plus grande récompense décernée par Tripadvisor. Il s'agit des seules récompenses du secteur du voyage reposant sur des millions d'avis laissés par des voyageurs du monde entier. Ces prix annuels reflètent le nec plus ultra en matière de services, de qualité et de satisfaction client parmi les lieux d'hébergement, destinations, attractions, restaurants et autres expériences touristiques. -VNA