La cérémonie de reconnaissance du site pittoresque de l'étang de Ba Om et du site d'écotourisme de Huynh Kha comme des zones touristiques régionales typiques. Photo : VNA



Tra Vinh (VNA) - Le site pittoresque de l'étang de Ba Om et le site d'écotourisme de Huynh Kha dans la province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong, ont été reconnus comme des zones touristiques régionales typiques.

La décision de reconnaître leur nouveau statut a été accordée par l'Association du tourisme du delta du Mékong lors d'une réunion tenue le 10 juillet à Tra Vinh pour examiner le développement du tourisme régional au premier semestre et fixer les tâches pour la seconde.

L'étang de Ba Om. Photo : vtv

L'étang de Ba Om couvre une superficie totale de plus de 300 ha et est situé dans le quartier 8 de la ville de Tra Vinh. La caractéristique impressionnante de cet endroit est des arbres centenaires entourant l'étang. De nombreuses racines d'arbres ont des formes uniques. C'est un site naturel célèbre dans le delta du Mékong et de la province de Tra Vinh en particulier.

Situé sur la rue Chu Van An dans la ville de Tra Vinh, le site d'écotourisme Huynh Kha s'étend sur 57.000 m² et offre aux visiteurs des services typiques de Tra Vinh tels que la nourriture, le café, un éco-restaurant pouvant accueillir plus de 1.000 invités, une zone intégrée avec de l'air frais, des activités nautiques et jeux folkloriques.

Le site d'écotourisme Huynh Kha. Photo : vtv



Tra Vinh a deux autres destinations typiques que sont un temple dédié au président Ho Chi Minh dans la commune de Long Duc, la ville de Tra Vinh et l'îlot Con Chim - un site touristique communautaire dans la commune de Hoa Minh, district de Chau Thanh.

Lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire provincial, Le Thanh Binh, a déclaré que la province dispose un énorme potentiel touristique, en particulier dans le domaine du tourisme culturel et spirituel, ce qui la distingue les autres localités du delta du Mékong.

Avec une longue histoire de coexistence entre les trois groupes ethniques Kinh, Khmer et Hoa, la province a développé une culture multiethnique avec de nombreuses fêtes traditionnelles qui se déroulent tout au long de l'année, attirant des dizaines de milliers de visiteurs.

De plus, la fusion et l'évolution culturelles ont créé une culture culinaire distinctive dans la province, offrant aux touristes la possibilité de découvrir des spécialités locales célèbres. Tra Vinh possède également plusieurs îlots, zones fluviales et côtières avec des vergers, offrant des avantages au développement du tourisme balnéaire, de l'écotourisme dans les rivières et du tourisme de villégiature, a-t-il déclaré.-VNA