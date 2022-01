L'ambassadeur Nguyên Hông Thach s'exprime lors de la rencontre avec des membres de la communauté vietnamienne en Ukraine . Photo: VNA

Kiev (VNA) - À l’occasion du Nouvel An lunaire 2022, l’ambassade du Vietnam à Kiev a organisé le 28 janvier une rencontre «Printemps du pays natal » avec des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays et des amis ukrainiens.

L’ambassadeur Nguyên Hông Thach leur a présenté ses meilleurs vœux du Têt traditionnel.

En 2022, l'ambassade du Vietnam en Ukraine mènera de nombreuses activités pour promouvoir l’homme et la nature vietnamiens, mais aussi pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam, l'Ukraine et la Moldavie, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a mentionné le projet de Jardin naturel et culturel du Vietnam au jardin botanique national M.G. Grinshko dans la ville de Kiev. Selon le diplomate, une fois achevé, le Jardin et la pagode Truc Lam deviennent les lieux d'honneur de la culture vietnamienne et de la communauté vietnamienne en Ukraine. - VNA