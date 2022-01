Un numéro artistique lors de la cérémonie de célébration du Nouvel An lunaire 2022 au Mexique. Photo: VNA

Moscou (VNA) - La communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger de par le monde organise de nombreuses activités sous diverses formes à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt) de 2022.

Des représentants de l'ambassade du Vietnam et de la communauté vietnamienne en Russie se sont réunis le 22 janvier au siège de l'ambassade du Vietnam à Moscou pour participer au programme "Printemps du pays natal 2022" via un duplex télévisé.

Il s'agit de la première édition de ce programme organisée en présentiel et en ligne après deux ans d’interruption car des Vietnamiens à l'étranger ne peuvent pas retourner dans son pays natal en raison de la pandémie de COVID-19.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Israël a organisé une fête de confection de banh chung (gâteau de riz gluant carré) pour créer une atmosphère du Têt traditionnelle et renforcer la solidarité au sein de la communauté vietnamienne locale.

Au Mexique, l’ambassade du Vietnam au Mexique a organisé le 22 janvier une cérémonie pour célébrer le Nouvel An lunaire du Tigre 2022, avec la participation des fonctionnaires et cadres de l'ambassade, et des représentants de la communauté vietnamienne et des amis étrangers.

Dans son discours, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Hoanh Nam a passé en revue les réalisations obtenues par le Vietnam l’année dernière dans la mise en œuvre du double objectif de contrôle de l’épidémie et de croissance économique, le ¨PIB national estimé à 2,58% et les exportations en hausse de 22,6%, ayant atteint 668,5 milliards de dollars.

Concernant les liens Vietnam-Mexique, l’ambassadeur vietnamien a affirmé que la coopération bilatérale continuait à se développer fortement dans tous les domaines, créant une base à les porter à une nouvelle hauteur dans un proche avenir.

L'ambassadeur Nguyen Hoanh Nam a affirmé les lignes directrices et politiques du Parti et de l'État de considérer la communauté vietnamienne à l’étranger comme une partie inséparable de la nation avant d’appeler les Vietnamiens au Mexique de valoriser leur solidarité et poursuivre leurs contributions au développement des relations entre les deux pays

Le 23 janvier, l'ambassade du Vietnam en Italie a également organisé le programme "Printemps du pays natal" pour célébrer le Nouvel An lunaire 2022 sous forme virtuelle, avec la participation des représentants des communautés vietnamiennes, amis et partenaires en Italie et à Chypre. - VNA