La Havane (VNA) – Le Dr Ruvislei González Sáez, chef de l’équipe asiatique du Centre cubain de recherche sur les politiques internationales, a affirmé les valeurs théoriques et pratiques dans l’article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong sur "certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam".

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Photo : VNA

Dans une récente interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à La Havane, il a salué l’article comme une référence utile pour les pays sur le chemin vers le socialisme ainsi que pour la recherche théorique. Il est également essentiel pour les futurs dirigeants vietnamiens de poursuivre le chemin vers le socialisme et les objectifs fixés jusqu’en 2045.Le Dr Ruvislei González Sáez, qui est également vice-président de l’Association d’amitié Cuba-Vietnam, a déclaré que l’article adopte une approche pratique avec un état d’esprit contemporain proche des réalités, combinant les facteurs les plus raisonnables et les plus progressistes de la pensée socialiste actuelle.Selon le chercheur, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a mentionné les méthodes et les réalisations du Vietnam après avoir adopté un modèle d’économie de marché à orientation socialiste et mené le processus de rénovation. Il a ajouté que le Vietnam, jadis une économie agricole arriérée, est dorénavant entré dans une ère d’industrialisation pour réaliser l’aspiration au socialisme.Après 35 ans de rénovation, le Vietnam a réglé la question de la sécurité alimentaire, devenant l’un des plus grands exportateurs mondiaux de riz et de produits agricoles. L’industrie et les services ont représenté jusqu’à présent 85% du produit intérieur brut (PIB) du pays.Le plus important est que les changements ci-dessus ont été enregistrés sous la direction du PCV, un facteur décisif pour le succès du processus de rénovation, a déclaré le chercheur.Le Dr Ruvislei González Sáez a également ajouté que l’une des réalisations les plus remarquables du PCV est l’accélération de la lutte contre la corruption durant ces dernières années, contribuant à consolider la confiance du public dans le Parti.Dans l’article, le chef du PCV a également décrit les tâches à accomplir pour atteindre des objectifs sociaux stratégiques d’ici 2045, notamment réduire l’écart entre les riches et les pauvres ; l’amélioration de la qualité de l’éducation, des soins de santé et d’autres services publics ; développer la culture et les valeurs immatérielles; lutter contre la corruption, le gaspillage et la dégradation morale d’une partie des cadres et membres du Parti ; et faire face aux complots d’«évolution pacifique» qui sabotent le socialisme.Le chercheur a indiqué que l’article contient également des valeurs internationales lorsque le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné que dans un monde globalisé, une nation ne peut pas se développer indépendamment des autres mais doit rester active et proactive dans l’intégration mondiale, mener une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, d’assurance de l’intégrité territoriale, de non ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, d’égalité et d’avantage réciproque. – VNA