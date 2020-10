Hanoï (VNA) - Les Philippines et l'Indonésie ont été frappées par des tremblements de terre le 17 octobre, mais aucun rapport sur les dégâts n'est pour l'instant disponible.

Un tremblement de terre de magnitude 5,4 a secoué la province occidentale de Mindoro aux Philippines, avec des secousses ressenties jusqu'à Manille.

Selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, le séisme a frappé à une profondeur de 33 kilomètres et ne causera probablement aucun dommage, mais il y aura des répliques.

Le séisme qui a frappé l'Indonésie atteignait 5,1 sur l'échelle de Richter.

Les Philippines et l’Indonésie sont situées sur la «ceinture de feu du Pacifique», un arc de lignes de faille entourant le bassin du Pacifique et sujettes à des tremblements de terre fréquents et importants. Des éruptions volcaniques se produisent également fréquemment dans la région.-VNA