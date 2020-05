L'Oncle Ho et les enfants de la zone montagneuse de Viet Bac. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le Président Ho Chi Minh a créé une nouvelle page de l'histoire du Vietnam et est considéré comme le plus grand Héros de la nation, a déclaré le professeur sud-coréen Ahn Kyung-Hwan, dans un article publié dans le journal AJU de la République de Corée.



Le professeur de l'Université Chosun a également souligné qu'à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh en 1990, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) l'a reconnu comme "Héros de la libération nationale et grand homme de culture".



Il a également cité un article publié le 2 septembre 1969, le jour de la mort de l'Oncle Ho, dans le journal américain Times, qui avait souligné: aucun dirigeant d'un autre pays n'a lutté de manière durable et résistante contre l'épée de l'ennemi comme le Président Ho Chi Minh.



En outre, Ahn Kyung-Hwan a réaffirmé que le Président Ho Chi Minh Vietnam est l'incarnation du patriotisme. Il a consacré toute sa vie à l'indépendance, à la liberté nationale et au bonheur du peuple; et était un grand leader respecté par tout le peuple vietnamien.



Il a également rappelé que le grand leader vietnamien maîtrisait bien de différentes langues telles que le chinois, le français, l'anglais, le russe et le thaïlandais. Pendant la période où il a été emprisonné en Chine par le gouvernement de Chiang Kai-shek, il a composé le volume "Journal intime en prison", un chef-d'œuvre de la littérature vietnamienne.



L'auteur a également consacré une partie de son article à l'enfance, à la famille et au village Sen, village natal du Président Ho Chi Minh.



Il a souligné que la connaissance sur le grand leader national vietnamien est très importante pour promouvoir les échanges et la coopération entre la République de Corée et le Vietnam.



A cette occasion, le journaliste sud-coréen Park Chan Kyong a également partagé ses sentiments à l’égard du Président Ho Chi Minh lors d’une interview au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Séoul. Il a exprimé son admiration devant le pays et le grand leader national vietnamien.



Il a également rappelé que le Vietnam et la République de Corée avaient obtenu des succès dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. -VNA