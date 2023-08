Un stand de spécialités du Vietnam. Photo: VNA Un stand de spécialités du Vietnam. Photo: VNA

(VNA) – Bon nombre de spécialités du Vietnam sont exposées au Salon international de l’alimentation de Hong Kong (Chine), qui se déroule du 17 au 21 août.Vu Thi Thuy, chef du Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong, a déclaré que les entreprises vietnamiennes étaient intéressées par le marché de Hong Kong, notamment lorsque les activités commerciales ont été reprises après la pandémie du COVID-19.Chaque année, le consulat général du Vietnam à Hong Kong (Chine) installe un stand pour présenter les produits vietnamiens typiques comme le riz, les noix de cajou, le café et les nouilles, a souligné Vu Thi Thuy. Elle a ajouté que son Bureau commercial encourageait les entreprises vietnamiennes, qui ne pouvaient pas participer à la foire, à envoyer des échantillons et des catalogues de leurs produits.Selon Dao Thi Kim Hoa, directrice la société par actions de traitement des noix de cajou CPT, dans la province de Binh Phuoc, ce Salon international est une opportunité pour son entreprise d'augmenter la production et d'élargir le marché d'exportation. Une fois des commandes signées, davantage d'emplois seront créés pour les ouvriers et les agriculteurs locaux.Cet événement fait partie des cinq salons ouverts le 17 août par le Conseil de développement commercial de Hong Kong (Chine). Les quatre autres concernent des articles du quotidien, des produits cosmétiques, des alicaments et du thé, attirant la participation de plus de 1.800 exposants venus de 24 pays et territoires. -VNA