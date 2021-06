Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Dans un document envoyé au ministre du Plan et de l’Investissement, la Vietnam Aviation Business Association (VABA) a proposé des solutions d'urgence pour aider les compagnies aériennes lourdement affectées par la crise sanitaire à résoudre des difficultés.

Selon le secrétaire général de la VABA, Bui Doan Ne, les dettes à court terme et exigibles de Vietnam Airlines, Vietjet Air et Bamboo Airways sont de 36.000 milliards de dongs, dont 20.000 milliards de dongs pour Vietnam Airlines.

En 2021, les 3e et 4e vagues de COVID-19, survenues lors des périodes de pointe pour l’aviation comme le Tet (Nouvel An lunaire) et l’été, ont provoqué une forte chute du chiffre d’affaires des compagnies aériennes, les fragilisant encore plus.

Par ailleurs, selon Bui Doan Ne, pour maintenir un minimum d'opérations dans le contexte d’épidémie, les compagnies aériennes doivent dépenser plus de 100 milliards de dongs par jour.

En 2020, le chiffre d’affaires des compagnies aériennes vietnamiennes avait diminué de plus de 60%, ce qui a également entraîné une réduction des montants à verser au budget de l'État.

Face à cette situation, la VABA a proposé au gouvernement d'ordonner l'assouplissement des réglementations sur les déplacements et la mise en quarantaine pour ceux qui sont suffisamment vaccinés. Il est également nécessaire d’assouplir progressivement les règles d'entrée et de mise en quarantaine pour les passagers entièrement vaccinés et de concevoir un plan sur la reprise des vols internationaux.

En outre, la VABA a proposé au gouvernement d’accorder aux compagnies aériennes une enveloppe de crédit d'environ 25.000 milliards de dongs à un taux d'intérêt préférentiel, pour une durée de 3 à 5 ans...-VNA