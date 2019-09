Hanoï (VNA) - L'Institut central de gestion économique (CIEM) a organisé le 23 septembre à Hanoï un séminaire pour rendre publics les résultats d’une étude sur l’économie d'État et la restructuration des entreprises publiques afin de proposer les solutions d’accélération de la restructure des entreprises publiques au service de la Stratégie de développement socio-économique décennale pour la période 2021-2030, dans le cadre du Programme de l’"Assistance australienne à la réforme de l'économie vietnamienne" (Aus4Refrom).Présent au séminaire, Pham Duc Trung, chef du Département de la recherche sur le développement et la réforme des entreprises, a déclaré que, selon le rapport du CIEM, l'objectif de restructurer les entreprises publiques était de déterminer le rôle primordial du secteur économique d'Etat; principalement par l’actionnarisation, le retrait des capitaux publics.Selon M. Trung, le processus de réorganisation, de renouvellement, de développement et d'amélioration de l'efficacité des entreprises publiques a connu de nombreux résultats positifs. Les entreprises publiques occupent une position importante dans le système d’entreprises vietnamiennes en termes de ressources, de domination de nombreux secteurs de l’économie nationale.Selon les prévisions, entre 2011 et 2020, 750 entreprises publiques sont mises en actionnarisation. En particulier, de 2016 à juin 2019, environ 185.000 milliards de dongs (plus de 7,9 milliards de dollars) d’actionnarisation d’entreprises publiques ont été transférés au budget d’Etat, soit 74% du plan fixé.Lors du séminaire, les experts ont discuté et proposé des idées, tout en soulignant le concept et le rôle de l'économie de l'État, les entreprises publiques et aussi analysé la restructuration des entreprises publiques pour la période 2011-2020.En outre, le CIEM et des experts ont également formulé des recommandations et des avis sur le rôle des entreprises publiques et leur restructuration. Il est nécessaire d’investir dans l’édification et le perfectionnement du système des infrastructures socio-économiques au service du développement de tous les secteurs économiques. -VNA