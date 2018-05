Kayak est la meilleure façon d'explorer la beauté à couper le souffle de la baie d'Halong. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Durant quatre jours fériés du 28 avril au 1er mai, la capitale Hanoï a accueilli 318.000 touristes dont près de 66.000 étrangers, avec une recette de plus de 900 milliards de dongs, soit une hausse respectivement de 10%, de 20% et de 8% en glissement annuel.

Les sites les plus favoris étaient le Temple de la Littérature, la cité impériale de Thang Long, le temple Ngoc Son, le Mausolée du Président Hô Chi Minh, la pagode des Parfums, la zone touristique Khoang Xanh - Suôi Tiên, le parc national de Ba Vi…

En même temps, le nombre de touristes ayant séjourné dans la province septentrionale de Quang Ninh a connu une forte croissance annuelle de 26%, s’élevant à environ 530.000 personnes.

Concrètement, les îles de Quan Lan et de Minh Chau du district de Van Don ont attiré environ 60.000 touristes, le district insulaire de Co To, 20.000 touristes et la ville frontalière de Mong Cai, 50.000 touristes.

Plus de 81.000 touristes ont participé aux circuits de découverte de la baie d’Ha Long en bateau. Environ 95% des hôtels de 3 à 5 étoiles de la ville d’Ha Long ont été complets. Les 29 et 30 avril, le nombre de touristes participant à des circuits fluviaux a atteint un record, 26.700 personnes par jour et le taux d’occupation de chambres a atteint 100%.

Ces quatre derniers jours, la ville de Cân Tho (Delta du Mékong) a également accueilli près de 120.000 touristes, pour une recette totale de 36,4 milliards de dongs, une hausse de 19,4% sur un an.

Les sites les plus préférés étaient le pont piéton et l’embarcadère Ninh Kiêu, le marché nocturne, le marché flottant Cai Rang, le monastère zen Truc Lâm Phuong Nam et le village d’écotourisme My Khanh...

A cette occasion, le district de Sapa de province septentrionale montagneuse de Lao Cai, a reçu plus de 68.000 touristes. Le taux d’occupation de chambres d'hôtels a atteint plus de 95%.

Du 25 au 1er mai, la province de Phu Yên (Centre) a accueilli 34.120 visiteurs, soit 30% de plus par rapport à la même période de l’an passé. Ces visiteurs se sont rendus principalement à Hô Chi Minh-ville, Hanoi et certaines localités du Nord. -VNA