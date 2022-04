La vie nocturne trépidante est de retour dans le vieux quartier de la capitale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les activités de divertissement nocturne contribuent considérablement au développement du tourisme. Mais comment mieux en profiter, particulièrement en cette période post-Covid-19.

L’économie "de nuit" n’est pas un terme nouveau. Elle se définit comme l’ensemble des activités sociales, culturelles et économiques ayant lieu de 18h00 à 06h00 du matin.

Au Vietnam, lorsque le soleil se couche dans les grandes villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, la vieille ville de Hôi An (province de Quang Nam), la ville de Da Nang, Sa Pa (province de Lao Cai) c’est aussi le moment où les rues piétonnes se vêtent de leur manteau de lumières. Après avoir siroté un verre de bière pression ou une tasse de thé, les visiteurs peuvent faire des achats au sein des marchés nocturnes, profiter d’un spectacle en plein air, ou tout simplement flâner ici et là… Ce modèle économique "de nuit" joue un rôle important dans le tourisme du pays.

La promotion des produits touristiques de nuit encouragera les touristes à rester plus longtemps au Vietnam, stimulera la demande des consommateurs, attirant ainsi davantage d'investisseurs vers les lieux de divertissement et de shopping..., selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV).

Le projet de développement de l'économie nocturne au Vietnam a été approuvé par le Premier ministre en juillet 2020.

Le projet vise à promouvoir la consommation domestique et le développement du tourisme en mettant l'accent sur le développement des services culturels, du divertissement, des services de restauration, de shopping ayant lieu de 18h00 à 06h00 du matin, contribuant à modifier la structure des dépenses, à prolonger la durée du séjour, à améliorer la compétitivité, à accroître l'attraction des touristes nationaux et internationaux au Vietnam.

Plus précisément, d'ici 2025, l’ensemble des activités sociales, culturelles et économiques auront lieu de 18h00 à 06h00 du matin dans de grandes localités comme Hanoi, Quang Ninh, Hai Phong, Thua Thiên-Huê, Da Nang, Hôi An, Nha Trang, Da Lat, Cân Tho, Phu Quôc, Hô Chi Minh-Ville.

Cela vise à augmenter les dépenses moyennes des touristes de 5 à 6 % ; la part des dépenses en produits de tourisme nocturne dans la structure des dépenses des visiteurs, à 30% ; et la durée moyenne de séjour des touristes, de 1/2 journée.

De nombreuses activités nocturnes pour attirer les touristes à Da Nang. Photo: VNA

Un quartier nocturne va être bientôt installé autour de l’ancienne cité impériale de Huê, permettant aux touristes de découvrir la charme et les valeurs patrimoniales de cette ville, via des animations, des jeux folkloriques, des métiers traditionnels et la gastronomie. Ce projet fait partie du plan de relance touristique post-Covid-19 de la province de Thua Thiên-Huê.

Ce quartier nocturne sera inauguré le 22 avril prochain et comprendra quatre rues autour du Grand intérieur (Dai Nôi) : les rues du 23 août, Dang Thai Thân, Lê Huân et Doàn Thi Diêm. Il proposera aux visiteurs 28 stands, ainsi que 4 espaces culturels reproduisant le charme paisible et riche en valeurs patrimoniales du Huê d’antan.

Pour sa part, la province de Quang Binh construit deux produits touristiques de nuit : découverte la ville de Dông Hoi la nuit avec des véhicules électriques et ouverture d'une rue du marché de nuit.

Les divertissements et la vie nocturne sont des besoins légitimes des touristes, notamment des étrangers.

Le développement sûr et hautement efficace de ces formes contribue à promouvoir la créativité culturelle du Vietnam, créer une base pour la construction de produits touristiques répondant aux besoins des touristes, augmenter la compétitivité du tourisme du pays à l'avenir. -VNA