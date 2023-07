Hanoi (VNA) – Hanoi et Hô Chi Minh-Ville figurent parmi les dix premières villes avec les logements les plus respectueux de l’environnement au Vietnam.

Le village éco-ethnique sur pilotis de Thai Hai. Photo: tapchidulich

Que ce soit dans des villes modernes ou dans la campagne profonde, le long du littoral ou dans les montagnes, de nombreux hébergements et destinations au Vietnam redoublent de pratiques respectueuses de l’environnement.Le rapport annuel sur les voyages durables 2023, récemment annoncé par Booking.com, a montré qu’il y a 5.000 propriétés du Vietnam reconnues pour leurs «pratiques durables», situées à Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, Dà Nang, Vung Tàu, Dà Lat, Nha Trang, Hôi An, Quy Nhon, Phu Quôc et Ha Long.Avec pour mission de permettre à chacun de parcourir le monde plus facilement, notamment de manière moins impactante sur l’environnement, l’entreprise a dévoilé une liste de lieux inspirants au Vietnam.«Que ce soit dans des villes animées telles que Hô Chi Minh-Ville et Hanoi, vers des destinations plus tranquilles telles que Phu Quôc et Quy Nhon, il existe de nombreuses propriétés pour répondre aux besoins des voyageurs qui souhaitent faire des choix de voyage plus durables», selon la plateforme de réservation d’hébergements.Grâce au programme badge Voyage Durable de Booking, les voyageurs qui souhaitent explorer le Vietnam peuvent facilement rechercher des lieux d’hébergement et des destinations aux pratiques responsables.Pour obtenir le badge, ils ont adopté divers attributs durables qui contribuent à leur reconnaissance en tant que propriétés engagées dans le tourisme durable.Ces attributs vont de petits changements efficaces à des efforts plus poussés pour devenir vraiment plus durables, par exemple des serviettes réutilisables, l’utilisation d’un éclairage LED respectueux de l’environnement, des espaces verts, des visites et des activités organisées par des guides locaux, le retrait des pailles, des gobelets, des couverts en plastique, l’installation de fenêtres à double vitrage,....Le rapport annuel sur les voyages durables 2023 montre également que ce concept est important pour 96 % des voyageurs vietnamiens, dont plus de 97 % souhaitent transformer leurs intentions en actions et faire un effort pour voyager de manière plus durable ces 12 prochains mois.Varun Grover, directeur national de Booking.com pour le Vietnam, a déclaré: «Nous avons constaté un intérêt continu parmi les voyageurs vietnamiens de voyager de manière plus responsable. Grâce au badge Voyage Durable, nous sommes en mesure de les aider à trouver des hébergements durables et à être mieux informés sur les pratiques des lieux d’hébergement et des destinations». – CPV/VNA