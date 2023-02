Photo : Văn Hiếu/Vietnam+



Selon les journalistes de la Télévision de la défense du Vietnam accompagnant l'équipe, de groupe de secouristes effectuent des reconnaissances dans la région. Une fois qu'ils détectent des signaux de survivants qui devaient être secourus, ils signaleront immédiatement au commandant qui enverra des forces sur les lieux et prendra les mesures nécessaires. Les forces médicales militaires seront prêtes à fournir les premiers soins en cas de besoin. Ils sont également prêts à déplacer les victimes hors des lieux si nécessaire et à les remettre aux autorités locales. Hanoï (VNA) - Une équipe des secouristes du ministère vietnamien de la Défense ont immédiatement commencé le travail de recherche et de sauvetage dans la commune de Haci Omer Alpagot, district d'Antakya, province de Hatay en Turquie, après leur arrivée dans cette localité dans l'après-midi du 14 février.Selon les journalistes de la Télévision de la défense du Vietnam accompagnant l'équipe, de groupe de secouristes effectuent des reconnaissances dans la région. Une fois qu'ils détectent des signaux de survivants qui devaient être secourus, ils signaleront immédiatement au commandant qui enverra des forces sur les lieux et prendra les mesures nécessaires. Les forces médicales militaires seront prêtes à fournir les premiers soins en cas de besoin. Ils sont également prêts à déplacer les victimes hors des lieux si nécessaire et à les remettre aux autorités locales.

Photo : Văn Hiếu/Vietnam+

Hatay est l'une des provinces qui a été gravement affectée par le tremblement de terre du 6 février en Turquie. Selon l'agence turque de gestion des catastrophes, plus de 6.400 bâtiments se sont effondrés à la suite de deux tremblements de terre majeurs et de plus de 430 répliques.



Plus de 32.000 Turcs participent à des opérations de sauvetage dans le froid glacial tandis que des millions ont besoin d'aide. Le travail de sauvetage voit également la participation d'environ 8.300 secouristes internationaux dont ceux du Vietnam.-VNA