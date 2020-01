Pham Minh Chinh, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa commission d'organisation (droite) le secrétaire général du Parti libéral-démocrate japonais Nikai Toshihiro (Photo: VNA)

Da Nang (VNA) - Le 11 janvier, Pham Minh Chinh, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa commission d'organisation, a reçu le secrétaire général du Parti libéral-démocrate japonais Nikai Toshihiro.

Lors de la rencontre à Da Nang, Pham Minh Chinh, qui est également à la tête du groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Japon, a décrit la visite du responsable japonais comme un événement important dans les relations bilatérales, dans lequel le Vietnam considère toujours le Japon comme son partenaire de première importance.

Affirmant que l'Assemblée nationale vietnamienne est prête à coopérer étroitement avec le Congrès japonais, il a espéré que la diplomatie parlementaire contribuerait à renforcer la confiance politique et les échanges entre les peuples et que les deux parties se soutiendraient mutuellement sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont la question de la mer Orientale.

Pour sa part, le fonctionnaire japonais, qui est également à la tête de l'alliance des parlementaires d'amitié Japon - Vietnam, a estimé que les relations bilatérales se développaient de manière substantielle et approfondie, et apportaient des avantages pratiques aux deux peuples, et a convenu que les deux pays devraient continuer à contribuer à la consolidation et au développement des relations entre le Japon et le Vietnam ainsi qu’entre les deux organes législatifs.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges parlementaires et entre les peuples, et que les deux organes législatifs intensifieront leur coopération et se coordonneront étroitement lors des forums internationaux et régionaux, tout en se soutenant mutuellement sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le 11 janvier également, le responsable japonais a visité la vieille ville de Hoi An dans la province voisine de Quang Nam, où les valeurs culturelles, artistiques et historiques du Japon sont largement vues et soigneusement conservées.

Lors d'une conférence de presse à Da Nang le 12 janvier, le responsable japonais a également exprimé son espoir que le Vietnam et le Japon continueront de renforcer leurs échanges et leur coopération, en insistant sur le rôle des jeunes générations.

Les médias vietnamiens devraient multiplier les visites au Japon pour mieux comprendre la culture japonaise afin de la vulgariser auprès du peuple vietnamien, a-t-il ajouté. -VNA