La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh (5e à droite) rend visite le 18 décembre à la famille du "Chevalier de Grande-Croix" Jean Baptiste Le Duc Thinh (4e à droite). Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l'approche de Noël, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite le 18 décembre à la famille du "Chevalier de Grande-Croix" Jean Baptiste Le Duc Thinh, et est allée présenter ses vœux aux catholiques à Ho Chi Minh-Ville.

Au nom des dirigeants de l’Etat, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a apprécié des contributions de Le Duc Thinh à l’Eglise et à l’œuvre d’édification du pays. Elle a espéré que Le Duc Thinh et sa famille continueraient d’être de bons exemples pour les catholiques du pays.

Jean Baptiste Le Duc Thinh a été le premier catholique vietnamien à recevoir un tel titre, du pape Benoît XVI, et même le premier en Asie. Très engagé socialement, il a aidé nombre de personnes démunies et a contribué à élever la responsabilité des catholiques vietnamiens vis-à-vis de l’œuvre d'édification et de défense de la Patrie.

Le même jour, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Tran Thanh Man, en tête d’une mission, s'est rendu à l'Évêché du diocèse de Nha Trang dans la province centrale de Khanh Hoa où il a rencontré l’évêque Vo Duc Minh.

Souhaitant un joyeux Noël et du bonheur à l'évêque Vo Duc Minh et aux catholiques du diocèse de Nha Trang, Tran Thanh Man les a informés des résultats socio-économiques du pays ces derniers temps.

Il a exhorté l'évêque Vo Duc Minh à encourager les prêtres, moines et fidèles catholiques de son diocèse à continuer de participer aux mouvements d'émulation patriotique lancés par le FPV, à la protection de l'environnement, ainsi qu'à intensifier leurs contributions à la consolidation du bloc de grande union nationale. -VNA