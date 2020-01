Hanoi, 14 janvier (VNA) – Une délégation cambodgienne dirigée par les chefs des Comités administratifs des provinces cambodgiennes de Svay Rieng et de Prey Veng est allée mardi 14 janvier présenter ses voeux du Nouvel An lunaire à l'organisation du Parti, aux autorités et au peuple de la province de Long An (Sud), à l'approche du Têt du Rat.

Svay Rieng et Prey Veng ont souhaité que l'organisation du Parti, les autorités et le peuple de Long An parviennent à de nouveaux acquis, et continuent de collaborer avec des localités cambodgiennes pour valoriser leur esprit de solidarité, d'amitié et de coopération au développement.



De son côté, le président du Comité populaire de Long An Trân Van Can a remercié des représentants des autorités de ces deux provinces cambodgiennes pour leurs voeux.

Il s'est déclaré convaincu que Long An et les provinces cambodgiennes de Svay Rieng et Prey Veng, continuent de coopérer plus efficacement, notamment le développement du commerce, des servies dans la région frontalière, contribuant à la construction et au maintien de la ligne frontalière de paix, d’amitié, de coopération et de développement. -VNA