Hanoi (VNA) – Le chef d’Etat-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, Nguyên Phuong Nam, a reçu mardi 12 novembre à Hanoi une délégation de l’Administration nationale de l’immigration de Chine conduite par son chef adjoint Zhao Changhua.

Le chef d’Etat-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, Nguyên Phuong Nam (droite), et le chef adjoint de l’Administration nationale de l’immigration de Chine, Zhao Changhua. Photo: VNA

Le général de corps d’armée Nguyên Phuong Nam a salué les liens de défense comme l’un des piliers importants du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays.Ces liens s’illustrent au travers de la visite en mai 2019 au Vietnam du ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, et de la participation du ministre vietnamien de la Défense, Ngô Xuân Lich, au Forum Xiangshan de Pékin tenu à la fin octobre 2019.L’un des points saillants des relations de défense bilatérales a été l’organisation réussie de cinq éditions d’échanges d’amitié de la défense frontalière. La 6e édition est prévue pour le début de 2020, contribuant à la compréhension mutuelle, à la lutte contre la criminalité transfrontalière et à l’établissement d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.Nguyên Phuong Nam a également salué les résultats de la coopération entre le Commandement des gardes-frontières du Vietnam et l’Administration nationale de l’immigration de Chine, ainsi que des unités relevant du ministère chinois de la Sécurité publique dans les domaines de la gestion et de la protection frontalière, du contrôle de l’immigration, de la lutte contre la criminalité, du maintien de la sécurité et de l’ordre dans les zones frontalières.Il a suggéré que les deux parties continuent à appliquer sérieusement trois documents juridiques sur la frontière commune, intensifiant la coopération entre gardes-frontières à tous les niveaux, renforçant les échanges d’expertise et d’informations, travaillant en étroite collaboration avec les autorités des zones frontalières afin de maintenir la sécurité politique, l’ordre et la paix sociale, favorisant ainsi le développement socio-économique des deux pays et des zones frontalières en particulier.Zhao Changhua a pour sa part souhaité que le personnel d’émigration et les gardes-frontières des deux pays maintiennent ensemble l’ordre le long de la frontière et aux portes-frontières, améliorent l’efficacité des contrôles aux portes-frontières, facilitent les activités d’import-export, luttent contre la criminalité transnationale, contribuant à développer la solidarité et l’amitié bilatérales. – VNA