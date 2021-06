Des représentants de la province lao de Bokeo présentent des dons au consulat général du Vietnam à Luang Prabang . Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Des représentants de la province lao de Bokeo ont remis le 18 juin 200 millions de kips (21.160 dollars) au consulat général du Vietnam dans la province de Luang Prabang pour aider trois provinces vietnamiennes de Son La, Dien Bien et Lao Cai, à lutter contre le COVID-19.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, un représentant des autorités de Bokeo a affirmé la grande amitié entre le Laos et le Vietnam, et a espéré que les localités vietnamiennes arrêteraient bientôt la propagation de la pandémie.

Ils ont également déclaré qu'ils pensaient que le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple vietnamiens maîtriseraient bientôt la crise sanitaire.

Des représentants de la province lao d'Oudomxay présentent des dons au consulat général du Vietnam à Luang Prabang. Photo : VNA

Le même jour, des représentants de la province lao d'Oudomxay se sont rendus au consulat général du Vietnam à Luang Prabang pour remettre 260 millions de kips (environ 27.600 dollars) pour soutenir trois provinces vietnamiennes (Dien Bien, Son La et Lai Chau) dans leur lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Soulignant la grande amitié entre le Laos et le Vietnam, des autorités de la province d'Oudomxay ont déclaré que les habitants de la province souhaitaient se joindre au gouvernement et au peuple vietnamiens pour maîtriser rapidement la pandémie et arrêter sa propagation.

Le consul général du Vietnam à Luang Prabang, Nguyen Dang Hung a remercié les amis laotiens pour leurs cadeaux significatifs et opportuns, assurant que ces dons seraient rapidement envoyés au Vietnam pour servir la lutte contre l'épidémie. -VNA