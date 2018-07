Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Doan Mau Diep. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Une conférence bilan de mi-parcours sur la réalisation du projet d'élaboration et d'exécution du plan de mise en œuvre des objectifs de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN jusqu'en 2025 (projet 161) dans le Centre, a eu lieu lundi dans la ville de Da Nang.

Selon le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Doan Mau Diep, cette conférence vise à mettre à jour la marche de réalisation du plan directeur de la communauté socioculturelle de l'ASEAN jusqu'en 2025 au niveau régional et du projet 161 au Vietnam; les activités de communication de l'ASEAN et du plan s'orientant vers l'année de la présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020.

Les délégués ont discuté également du mécanisme de renforcement de la collaboration entre ministères, branches et localités dans la mise en œuvre du projet 161 et du travail de communication sur l'ASEAN. Les résultats d'évaluation, les recommandations et propositions seront soumis au Premier ministre en fin d'année.

Selon Ha Thi Minh Duc, chef adjointe du Département de la coopération internationale du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, à ce jour, neuf des onze ministères et branches relevant de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN au Vietnam ont élaboré le plan d'exécution. 54 des 63 villes et provinces du pays ont promulgué un plan d'action pour la période 2016-2020 sur la mise en œuvre du projet 161; et 39 villes et provinces ont signalé des progrès dans la promulgation et l'exécution du projet.

Toujours selon elle, le plan directeur de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN à l'échelle nationale a pour but de connecter et d'apporter des intérêts à la population à travers l'amélioration des capacités institutionnelles et de la structure organisationnelle, la réforme des formalités administratives; d'améliorer la prise de conscience de la population, des fonctionnaires sur l'ASEAN et ses avantages, les objectifs et les activités de la communauté socioculturelle, et de la communauté de l'ASEAN en général.

En 2018, la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN accorde une priorité en faveur des initiatives de la jeunesse, dont le Fonds pour la jeunesse Singapour-ASEAN, l'organisation de tournois sportifs en ligne, le programme de bourses d'étude de la jeunesse de l'ASEAN, le renforcement de l'engagement sur la réponse au changement climatique de l'ASEAN, les valeurs fondamentales dans la connaissance sur le numérique, le cadre pour atténuer les impacts négatifs des fausses informations, le réseau de villes intelligentes de l'ASEAN pour améliorer l'environnement de vie et les moyens de subsistance des populations des zones urbaines et renforcer les opportunités des entreprises dans la région.

Partageant des résultats de la mise en œuvre du projet 161, le directeur adjoint du Service du travail, des invalides et des affaires sociales de Da Nang, Nguyen Van An, a déclaré que la ville a déployé plusieurs activités visant à édifier une communauté unie, bénéficiant à la population. En 2017, Da Nang a organisé des activités en l'honneur de la 70ème journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie. L'antenne locale de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a participé activement aux échanges entre jeunes dans le cadre de l'ASEAN. De nombreuses activités d'échange culturel avec les pays de l'ASEAN ont été organisées afin de présenter l'image du Vietnam, et de Da Nang en particulier, aux citoyens des pays de l'ASEAN.

La Communauté de l'ASEAN, qui a été officiellement créée le 31 décembre 2015, repose sur trois piliers : économie, politique-sécurité et culture-société. Il s'agit d'un jalon important, exigeant aux pays membres de faire des efforts pour développer le bloc.



On espère que la formation de la communauté bénéficiera non seulement aux gouvernements des 10 pays membres mais aussi aux plus de 630 millions d'habitants de la région, qui vivront dans la paix, l'amitié et la solidarité tout en recevant un soutien pour un développement égal. -VNA