Photo : VNA



Hanoi (VNA) – Des représentants commerciaux de quelques pays d’Europe de l'Est ont déclaré que les marchés polonais, tchèques et bulgares… étaient ouverts pour les poissons et crevettes du Vietnam.

Lors d’un séminaire organisé récemment à Can Tho, des représentants d’exportateurs de produits aquatiques dans le Delta du Mékong ont rencontré et discuté avec des représentants commerciaux de quelques pays d’Europe de l'Est pour accélérer l’accès de leurs produits à ces marchés.

Notamment, les produits aquatiques transformés du Delta du Mékong répondant aux normes de sécurité alimentaire (ATPP) visent au marché polonais.

Des experts européens ont affirmé la qualité et les potentialités d’exportation de produits aquatiques vietnamiens vers l’Union européenne.

De son côté, des experts vietnamiens ont prévu une augmentation continue des exportations vietnamiennes vers la Pologne avant de conseiller aux exportateurs nationaux d’assurer une qualité stable et de respecter des ATPP.

Depuis le début de l’année, le Vietnam a expédié des produits aquatiques vers la Pologne pour environ 50 millions de dollars, une hausse de 26% en glissement annuel. -VNA