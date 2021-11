Hanoi (VNA) – Les experts ont discuté des mesures visant à développer la filière biomasse qui ne représentait que plus de 0,1% de la production d’électricité au Vietnam malgré son énorme potentiel énergétique de la biomasse.

Vue du séminaire organisé par visioconférence, le 25 novembre. Photo : VNA

Les enjeux sont examinés lors d’un séminaire organisé par visioconférence jeudi 25 novembre par l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) et l’Autorité de l’électricité et des énergies renouvelables (EREA) du ministère de l’Industrie et du Commerce.Selon le Dr. Nguyên Anh Tuân, directeur du Centre des énergies renouvelables, de l’Institut de l’énergie relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le potentiel pour la production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse est réparti de manière égale dans le Nord, le Sud et le Centre.Le développement de l’énergie biomasse au cours des dernières années a bénéficié de l’attention du gouvernement et des ministères et secteurs avec l’adoption de la Stratégie nationale sur le changement climatique.Cependant, l’énergie biomasse est encore à un niveau «négligeable» en raison des difficultés liées au contrôle des sources d’approvisionnement des centrales, à l’investissement initial considérable, au mécanisme de tarification peu attratifSelon des experts étrangers, le Vietnam dispose d’une source diversifiée et très importante de biomasse, mais ce mécanisme de prix d’achat de l’électricité au Vietnam n’est pas assez attractif pour encourager l’application des technologies d’énergie biomasse performantes.Les localités ont proposé que dans les régions des zones de matières premières également, il faut mettre en place des politiques de soutien à la mécanisation et perfectionner les institutions en matière de production biologique circulaire. – VNA