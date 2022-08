Séoul, 26 août (VNA) - L’ambassade du Vietnam en République de Corée, en collaboration avec le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a organisé jeudi 25 août à Séoul un séminaire sur les mesures susceptibles d’améliorer le soutien aux travailleurs vietnamiens dans ce pays.

Des travailleurs vietnamiens arrivant à l’aéroport d'Incheon, en République de Corée. Photo: VNA

Le séminaire, inscrit dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, a évalué l’envoi des travailleurs vietnamiens en République de Corée au cours des 30 dernières années, les activités de soutien aux travailleurs invités et proposé des solutions pour améliorer l’efficacité de ce travail.L’ambassadeur du Vietnam, Nguyên Vu Tung, a déclaré que la coopération dans le domaine du travail s’est continuellement développée au cours des 30 dernières années, apportant des avantages économiques aux peuples et aux entreprises des deux pays.Parallèlement à l’augmentation du nombre de travailleurs vietnamiens en République de Corée, le conseil et le soutien sont également effectués de manière systématique et efficace, a-t-il indiqué, ajoutant que l’ambassade accompagne et se coordonne toujours avec les centres d’assistance au travail pour trouver des solutions pour améliorer l’information, la consultation et l’accompagnement des employés de manière concrète, efficace et globale.Ta Thi Thanh Thuy, cheffe du Comité de gestion des travailleurs vietnamiens en République de Corée, a passé en revue la coopération de près de 30 ans en matière de travail, d’emploi et de protection sociale entre le Vietnam et la République de Corée.En 2004, les deux pays ont signé un accord sur l’accueil de travailleurs vietnamiens en République de Corée à la suite du programme EPS et à ce jour, environ 130.000 employés vietnamiens ont travaillé en République de Corée dans le cadre de ce programme.Le Comité de gestion des travailleurs vietnamiens en République de Corée s’est activement coordonné avec les autorités sud-coréennes pour bien mettre en œuvre les accords entre les deux gouvernements et a donné des conseils pour résoudre les problèmes qui se posent afin de garantir les meilleurs intérêts des employés.Il a également travaillé avec les unités concernées, en particulier le réseau des centres sud-coréens de soutien aux travailleurs étrangers, pour consulter et fournir des informations pratiques et un soutien aux travailleurs pendant leur séjour et leur travail dans le pays.Les directives et les nouvelles réglementations de la République de Corée ont été rapidement divulgées aux travailleurs vietnamiens par divers canaux. Le comité a également mis en place une hotline pour leur fournir des conseils et une assistance en temps opportun lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté.Lors du séminaire, les représentants des Centres sud-coréens de soutien aux travailleurs étrangers ont discuté de la consultation pour les employés, des problèmes courants liés au salaire, à la dette salariale, aux changements de travail et à l’assurance pour eux.Ils se sont également concentrés sur la réception de l’assurance pension pour les employés et la délivrance de la carte d’identité pour les étrangers dans certains cas particuliers. Des fonctionnaires du Service national des pensions et du Service de l’immigration de la République de Corée ont également répondu à des questions connexes.Il s’agissait du premier séminaire qui a attiré la plupart des centres sud-coréens de soutien aux travailleurs étrangers, et également d’une occasion pour les centres de partager leurs modèles opérationnels pour soutenir les travailleurs étrangers vivant et travaillant dans la nation d’Asie de l’Est, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité du soutien des travailleurs vietnamiens invités.À la mi-août, une réunion s’est tenue en République de Corée, offrant aux travailleurs vietnamiens dans le pays dans le cadre du programme EPS un forum pour soulever des questions relatives à leurs droits, intérêts et obligations.Il s’agissait de la première consultation juridique en personne pour les employés vietnamiens après une interruption de deux ans en raison de la pandémie.Environ 205.000 Vietnamiens vivent, travaillent et étudient en République de Corée, dont 27.000 sont arrivés dans le cadre de l’EPS. – VNA