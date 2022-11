Pigeon de Nicobar. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Des pigeons de Nicobar, l’une des six espèces d’oiseau dans le Livre rouge du Vietnam, ont été vus sur l’îlot de Bay Canh, dans le Parc national de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Le pigeon de Nicobar, également appelé Nicobar à camail, est une espèce du genre Caloenas et appartient à la famille des Columbidés. Il tire son nom du fait qu'il réside principalement dans les îles Nicobar, archipel dans l'est de l'Océan indien.

D'une longueur jusqu’à 34 cm, le pigeon de Nicobar est doté d'un plumage exceptionnel chez les columbiformes : vert sombre irisé avec des tons et reflets cuivre et bleuâtre, plumes dégagées sur le manteau et les couvertures alaires, courte queue blanche, bec noir, pattes rouges. Cet oiseau peuple les forêts denses humides et les mangroves.

Photo: VNA

Le Parc national de Con Dao multipliera des patrouilles et promulguera des règlements pour protéger l’habitat du pigeon de Nicoba et lutter contre la chasse illégale de cet espèce sauvage, a déclaré Le Hong Son, chef du Chambre de la préservation et de coopération internationale du Parc national de Con Dao.

Le Parc accélérera la sensibilisation des habitants locaux et touristes sur la protection du pigeon de Nicoba, a-t-il ajouté. -VNA