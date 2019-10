Les premier et deuxième prix du concours photo "Engagement des jeunes pour le changement climatique". Photo: VTCNews

Hanoï (VNA) - Une cérémonie de remise des prix du concours photo "Engagement des jeunes pour le changement climatique" a eu lieu le 3 octobre au Centre culturel français – l’Espace, à Hanoï.



Cet événement est organisé par le portail électronique de l'Union centrale de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, en collaboration avec l'Agence française de développement (AFD), l'ambassade de France et la délégation de l'Union européenne au Vietnam.



En 5 semaines (du 22 juillet au 25 août), le concours a attiré 125 œuvres candidates dont 12 se sont distinguées. Le premier prix a été décerné à “La bande de protection contre le feu pour sauver la forêt” (Đường băng cản lửa phòng hộ cứu rừng) de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour la commune de Nghia Binh, district de Tan Ky, province de Nghe An. Le deuxième prix à “Paille et résolution de problèmes” (Rơm rạ và bài toán xử) de Vu Trung Kien, de l’université de Sao Do, province de Hai Duong. En outre, le jury a aussi remis 3 troisième prix, 5 prix de consolation, 1 prix "œuvre ayant obtenu le plus grand nombre de votes" et 1 prix de créativité.



A cette occasion, les délégués ont signé un engagement en ligne de prendre des mesures pour faire face au changement climatique. Les organisateurs ont fait don de 300 bouteilles de verre aux participants avec le message “minimiser l'utilisation de bouteilles et d'objets en plastique jetables”. Des cadeaux tels que des lampes à énergie solaire, des sacs en tissu... ont été aussi offerts pour encourager les activités de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. -CPV/VNA