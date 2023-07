Buenos Aires (VNA) – Tra My Nguyen, une Allemande d'origine vietnamienne, a présenté ses œuvres inspirées par les femmes vietnamiennes dans le cadre de la Biennale internationale d'art contemporain du sud ( BIENALSUR ) à La Plata, en Argentine.Lors de l'exposition sur le thème "La vie publique" (Vida Pública), l'artiste a présenté au public des images de vêtements de protection solaire colorés enroulés autour de modèles de motos ou de vélos.Ces œuvres sont inspirées de la "culture du scooter des femmes vietnamiennes ", qui portent des vêtements de protection lorsqu'elles sortent. C'est une caractéristique unique que l'on ne voit pas ailleurs, a expliqué Tra My Nguyen.Un visiteur nommé Tomás García a partagé son impression devant les œuvres de Tra My, affirmant qu'elles suscitent des émotions avec la combinaison de la beauté féminine et de la culture dans la vie quotidienne.Lancée en 2015, BIENALSUR est une biennale internationale d'art contemporain parrainée par l'Université nationale de Tres de Febrero (UNTREF). L'exposition présente des projets artistiques de qualité du monde entier sélectionnés par les organisateurs selon les critères de l'art contemporain.Les œuvres sont exposées dans de nombreux pays à travers le monde. L'édition de cette année a lieu du 8 juillet au 22 décembre dans plus de 70 villes de 27 pays et territoires. –VNA