Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale a poursuivi jeudi 11 novembre sa séance de questions-réponses, interrogeant les ministres du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung ; de l’Education et de la Formation Nguyên Kim Son ; et du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung devant l’Assemblée nationale Photo : VNA

Les députés ont interrogé sur la double vague de travailleurs retournant dans leurs provinces natales, en raison leurs craintes liées à l’épidémie de Covid-19 pour les uns, de leur vulnérabilité dans l’emploi pour les autres à faible niveau de qualification dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre à l’heure de la quatrième révolution industrielle.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung a proposé 5 solutions essentielles à ce sujet, dont l’amélioration de la qualité de la prévision des besoins de main-d’œuvre, la formation de la main-d’œuvre selon les métiers et les domaines, le renforcement de la formation et du recyclage pour méliorer les compétences des travailleurs.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que dans l’immédiat, il est nécessaire de se concentrer sur la gestion des politiques et droits pour les travailleurs retournant de la ville à la campagne, y compris les problèmes préexistants tels que le logement et des travailleurs et les facilités sociales.

Intervenu à la fin des réponses du ministre Dào Ngoc Dung, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a estimé que le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a répondu de manière franche et satisfaisante aux questions des députés et a proposé plusieurs solutions concrètes.

Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung devant l’Assemblée nationale Photo : VNA



Il a informé que les dirigeants du Parti et de l’État ont préconisé de charger le Front de la Patrie du Vietnam de se coordonner avec Hô Chi Minh-Ville et les localités concernées pour organiser une cérémonie commémorative virtuelle dédiée aux victimes du Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces méridionales.

A son tour, le ministre Nguyên Chi Dung est monté au créneau pour répondre à quatre groupes de questions, notamment les solutions à prendre pour redresser et développer l’économie après l’épidémie de Covid-19; dégager les difficultés en faveur des entreprises, des coopératives et des ménages commerciaux; accélérer le décaissement des investissements publics, les aides publiques au développement et les projets nationaux clés.

Le ministre du Plan et de l’Investissement devra continuer à fournir des éclairages lors de la séance de vendredi 12 novembre de l’Assemblée nationale. – VNA