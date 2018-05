Les dirigeants de la ville participent au lancement du mois d’action humanitaire. Photo: NDEL



Hanoï (VNA) - La Croix-Rouge de Hanoi, en collaboration avec le comité international de la Croix-Rouge, a lancé, le 28 avril, au jardin Ly Thai Tô, à Hanoï, le mois d’action humanitaire 2018.



Cet événement a vu la participation de la présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité du Parti de Hanoi, Nguyên Lan Huong, du vice-président du Comité populaire municipal, Lê Hông Son, et plus de 1.000 cadres et volontaires de la Croix-Rouge.



Le président de la Croix-Rouge de Hanoi, Nguyên Sy Truong, a appelé les filières de la Croix-Rouge de lancer des mouvements d’émulation en écho au mois d’action humanitaire pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation difficile.



Dans le cadre du programme, la Croix-Rouge de Hanoi, des organisations et des individus ont offert 180 millions de dôngs pour assister la construction de 2 maisons, 3 vaches aux foyers pauvres, 20 vélos à 20 élèves pauvres mais studieux.



Dans le cadre du programme, diverses activités sont organisées comme le don du sang, l’exposition de photos dans la rue Lê Thach présentant 80 photos typiques sur les activités humanitaires.

À cette occasion, la Croix-Rouge du Vietnam a lancé le programme de messagerie appelant la population à soutenir le Fonds pour la mer et les îles du pays, à offrir des moyens d’existence aux pêcheurs pauvres, des armoires de médicaments et à distribuer gratuitement des médicaments et donner des cours de formation aux pêcheurs.



Ce programme se poursuivra jusqu’au 26 mai. -NDEL/VNA