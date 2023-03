Des paquebots 5 étoiles "Resorts World One". Photo : CTV/CVN/VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a accueilli des milliers de croisiéristes étrangers à bord de paquebots internationaux de luxe depuis le début de ce mois.



Le 3 mars, l’Europa 2 est arrivé au port SPCT à Hô Chi Minh-Ville avec à son bord 400 ressortissants allemands. Le navire est également arrivé aux ports de Tiên Sa (Dà Nang, au Centre) le 6 mars et de Ha Long (Nord) le 8 mars.



Pendant leur séjour de six jours au Vietnam, le tour-opérateur Saigontourist a proposé des visites de Hô Chi Minh-Ville, Vinh Long, Cân Tho (Sud), Dà Nang, Hôi An, Huê (Centre) et Ha Long (Nord).



Selon un représentant de Saigontourist, entre le 1er et le 8 mars, ce voyagiste a accueilli quatre paquebots internationaux au Vietnam, transportant plus de 4.200 touristes étrangers, qui ont accosté aux ports de Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu (Sud), Dà Nang et Ha Long. Ce chiffre record de navires internationaux accostant dans les ports vietnamiens en 2023 a marqué une forte reprise du tourisme national en général et du secteur de la croisière en particulier.



Le 6 mars, le port international de Ha Long dans la province de Quang Ninh (Nord) a accueilli le navire de croisière Mein Schiff de Malte avec près de 2.000 touristes allemands à son bord. Il s’agit du deuxième navire de croisière international avec le plus grand nombre de touristes, amarré à Quang Ninh depuis le début 2023. Les croisiéristes ont visité la baie de Ha Long, la ville portuaire de Hai Phong et la capitale Hanoï.



Présence d’un paquebot 5 étoiles



Resorts World One, du groupe Resorts World Cruises, a accueilli à son bord 1.500 visiteurs et a amarré au port international SP.PSA, dans la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu, le 5 mars. C’était la première fois que ce paquebot 5 étoiles était présent au Vietnam. Cette province est la deuxième destination du voyage reliant Singapour à Hong Kong (Chine) du Resorts World One.

Des touristes étrangers venus du " Mein Schiff " à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord). Photo : ST/CVN

Le paquebot de luxe Silver Muse, avec à son bord 333 touristes, a quant à lui jeté l’ancre le 5 mars au port de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoà (Centre). Les touristes, pour la plupart venus d’Allemagne, d’Australie, de Chine, de Colombie et du Canada, ont participé à quatre circuits traversant de nombreux sites touristiques connus de Khanh Hoà tels que la pagode de Lôc Tho, la maison commune de Xuân Lac, le village de Phu Vinh, le marché de Vinh Ngoc, les tours Cham de Ponagar et de Trâm Huong…



Auparavant, le 1er mars, Khanh Hoa avait accueilli le paquebot de luxe Seven Seas Explorer, avec à son bord 637 visiteurs internationaux. "Le retour des voyageurs par voie maritime est une bonne occasion pour promouvoir l’image de Khanh Hoa aux yeux des visiteurs internationaux, notamment des Européens", a déclaré Nguyên Thi Lê, directrice du Service provincial du tourisme. Selon elle, cette année, Khanh Hoa a fixé comme objectif d’accueillir quatre millions de visiteurs, dont 1,5 million d’étrangers, et de générer 21.000 milliards de dôngs de recettes touristiques.



Le même jour, 300 croisiéristes de nationalité britannique, américaine, allemande et australienne de l’Azamara Quest ont également accosté au port de Saigon. Ces touristes ont visité Hô Chi Minh-Ville et Bên Tre (delta du Mékong) pendant trois jours. Le 5 mars, ce navire est arrivé au port de Tiên Sa (Centre) pour amener ses visiteurs à visiter la ville côtière de Dà Nang, la vieille ville de Hôi An et l’ancienne capitale Huê.



Selon les prévisions, au premier trimestre, Saigontourist accueillera les croisiéristes internationaux grâce aux Royal Caribbean Cruise Lines, TUI Cruises, Silversea Cruises, Azamara Cruises, Hapag-Lloyd Cruises et Resort World Cruises. -CVN/VNA