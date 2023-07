La République de Corée est actuellement le plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un capital total de 82 milliards de dollars. Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Une série de protocoles d’accords de coopération entre de nombreux ministères, organes et entreprises du Vietnam et de la République de Corée a été signée dans le cadre du Forum d’affaires entre les deux pays, organisé à l’occasion de la visite d’Etat du 22 au 24 juin au Vietnam du président sud-coréen, Yoon Suk Yeol.



Les détails des protocoles d'accords n'ont pas été rendus publics, mais ils montrent les efforts de promouvoir un avenir prometteur dans la coopération bilatérale en matière d'investissement. A noter que 205 entreprises, dont de grands groupes tels que Samsung, LG, SK, Hyundai Motor, Lotte..., ont accompagné le président Yoon Suk Yeol au Vietnam pour cette visite.



Lors du Forum d’affaires Vietnam-République de Corée, Do Nhat Hoang, directeur du Département des investissements étrangers (relevant du ministère du Plan et de l'Investissement), a déclaré que la République de Corée était actuellement le plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un capital total de 82 milliards de dollars.



« Nous avons une liste de dizaines de projets qui nous attendent, dont certains de centaines de millions voire de milliards de dollars. Nous donnerons bientôt des informations à leur sujet. Plusieurs grandes entreprises s’orientent toujours vers le Vietnam et le considèrent comme la première destination d'investissement », a-t-il indiqué.

Une série de protocoles d’accords de coopération entre de nombreux ministères, organes et entreprises du Vietnam et de la République de Corée a été signée dans le cadre du Forum d’affaires entre les deux pays. Photo: baodautu.vn





Avant le Forum d’affaires Vietnam – République de Corée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une rencontre avec de grands groupes sud-coréens. Plusieurs, tels que Hyosung et LG, ont présenté leurs engagements envers le Vietnam.



Lors du Forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les entreprises sud-coréennes continuent d'accroître leurs investissements, d'élaborer une stratégie d’opération à long terme, durable et respectueuse de l'environnement, contribuant aux efforts du Vietnam d’atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050.



Les domaines de coopération proposés par le Premier ministre sont l'innovation, la transformation numérique, les biotechnologies, l'électronique, les semi-conducteurs, l'énergie propre, l'économie verte, les villes intelligentes et l'agriculture de haute technologie… En particulier, le Premier ministre a appelé les entreprises sud-coréennes à augmenter leurs investissements dans les industries de la culture et du divertissement.



De son côté, le président Yoon Suk Yeol a exhorté les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam, qu'il a qualifié de "centre de la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales" et de "marché de consommation émergent".-VNA