Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a lancé des mesures en vue de stimuler, créer une percée dans la coopération économique et commerciale et soutenir les entreprises du Vietnam et de la province chinoise du Yunnan, lors d'une séance de travail récente à Hanoï avec le secrétaire du Comité du Parti de la province chinoise du Yunnan, Wang Ning.

Le ministre Nguyen Hong Dien a proposé à la province du Yunnan de faciliter le dédouanement à ses portes frontières et les exportations des produits aquatiques vietnamiens vers la Chine via le Yunnan, de soutenir la connexion des entreprises et leur participation aux foires et expositions.

Les deux parties devraient coordonner dans la bonne mise en œuvre du protocole d’accord sur le renforcement de la coopération entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et les autorités du Yunnan, et signer prochainement le plan d’action afin de réaliser ce protocole d’accord pour la période 2023-2026..., a-t-il ajouté.

Le ministre vietnamien a également exhorté la province du Yunnan à rétablir rapidement et complètement le fonctionnement des postes frontaliers et sentiers entre le Vietnam et le Yunnan, et augmenter le temps de dédouanement aux postes frontaliers.

De plus, il a suggéré au Yunnan d’étudier des mesures visant à réduire les coûts logistiques et de moderniser les infrastructures au service de l’importation des produits aquatiques du Vietnam.

Pour sa part, Wang Ning a affirmé qu’il a confié aux agences, secteurs et localités frontalières du Yunnan d’étudier l’augmentation rapide du nombre de postes frontaliers et sentiers à rouvrir leurs portes et de prolonger le temps de dédouanement.

En outre, le secrétaire du Comité du Parti de la province du Yunnan, Wang Ning, a suggéré aux deux parties d’intensifier leur coopération en matière de tourisme et d’investissement, dans lesquels les deux parties ont un potentiel et des perspectives de coopération à l’avenir.

Les deux parties ont échangé et convenu des contenus de coopération et de mesures pratiques pour mettre en œuvre les perceptions commune des hauts dirigeants des deux pays.

Cérémonie de signature d’un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l’économie et du commerc. Photo: VNA

Lors de la séance de travail, Nguyen Hong Dien et Wang Ning ont assisté à la cérémonie de signature d’un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l’économie et du commerce entre le Service de l’Industrie et du Commerce de la province vietnamienne de Bac Giang et le Service du Commerce du Yunnan. -VNA