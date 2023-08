Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a récemment remis les insignes des 30 et 40 ans d’appartenance au Parti à sept membres du Parti communiste du Vietnam et anciens combattants vietnamiens dans la ville de Kazan, capitale de la République du Tatarstan, l’une des républiques de la Fédération de Russie.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi (4e, de gauche à droite) pose avec sept membres du Parti décorés des insignes des 30 et 40 ans d’appartenance au Parti. Photo : VNA

Le diplomate a remis, lors d’une visite de travail à Kazan, ces distinctions aux membres du Parti qui ont persévéré dans la voie pour l’idéal du Parti au fil des 30, 40 dernières années, saluant leurs efforts d’autant plus mérités qu’ils ont éprouvé de nombreuses vicissitudes dans l’ancienne Union soviétique d’hier et en Russie d’aujourd’hui.Il s’agit de membres du Parti communiste du Vietnam qui ont servi dans l’Armée populaire du Vietnam, puis sont allés travailler en Union soviétique dans les années 1980, qui ont consacré leur jeunesse à l’édification du Parti et au développement de la communauté vietnamienne à Kazan.L’ambassadeur a également affirmé que le travail communautaire fait l’objet d’une grande attention de la part de l’ambassade, et a félicité le conseil exécutif de l’Association vietnamienne à Kazan ainsi que la cellule du Parti de Kazan pour leurs efforts en faveur de la communauté.Le diplomate s’est ensuite rendu au marché de Novyi Tura qui abrite le plus grand nombre de commerces vietnamiens à Kazan. Il a formulé ses demandes empressées de renseignements sur la situation d’affaires des commerçants vietnamiens et a demandé au comité de gestion du marché de continuer de créer des conditions favorables pour leurs activités. – VNA