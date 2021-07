Des Cubains participent à un rassemblement pour exprimer leur détermination à défendre la révolution et la souveraineté nationale à La Havane, le 17 juillet. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité de coordination du Mouvement des non-alignés (CoB-NAM) aux Nations Unies a tenu le 21 juillet une réunion pour écouter Cuba informer des récentes évolutions dans le pays. La réunion a attiré plus de 100 représentants des pays membres du Mouvement des non-alignés.

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a exprimé la solidarité, la coopération et le ferme soutien du peuple vietnamien au peuple cubain frère, en même temps, son engagement indéfectible à défendre les principes de droit international inscrit dans la Charte des Nations Unies.

L'ambassadeur a ajouté que le Vietnam suivait de près la situation actuelle à Cuba avant de se déclarer convaincu fermement que le peuple cubain, avec sa tradition révolutionnaire et son esprit résilient démontré au cours des dernières décennies, surmonterait des difficultés économiques et l'impact de la pandémie.

Le Vietnam s'oppose à l'imposition de sanctions unilatérales et de mesures coercitives contre un État souverain, a déclaré Dang Dinh Quy, soulignant que la poursuite de l'embargo contre Cuba était injustifiée et qu’elle avait causé de grands dommages à tous les aspects de l'économie cubaine, y compris les difficultés conduisant à la situation actuelle.

Le Vietnam appelle les États-Unis à mettre en œuvre la Résolution 289 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 23 juin pour mettre fin à l'embargo unilatéral imposé contre Cuba, aidant Cuba à participer librement, de manière égale et équitable, aux relations économiques et commerciales conformément au droit international, a souligné le diplomate vietnamien.

Il a également appelé les États-Unis à inverser la tendance politique actuelle envers Cuba, non seulement pour l’intérêt des deux peuples, mais aussi pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde en général.

En cette période difficile, l'ambassadeur vietnamien a également appelé la communauté internationale à se tenir aux côtés de Cuba et de son peuple, qui ont un besoin urgent de ressources financières et d'autres soutiens pour surmonter les défis actuels. -VNA