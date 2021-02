Hanoi (VNA) – Après 8 jours de travail sérieux, urgent et démocratique, avec un grand esprit de responsabilités envers le Parti et le peuple, le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est clôturé lundi 1er février et a été couronné de succès à Hanoi.

Les membres du Comité central du Parti du 13e mandat. Photo: VNA



Au nom du présidum du Congrès, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a présidé à la séance de clôture qui a vu la présence de tous les membres du présidium du Congrès.

Y étaient également présents d’anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, d'anciens membres du Comité central du Parti du 3e au 7e mandat, de membres de la Commission de contrôle du Comité central du 12e mandat, de vétérans révolutionnaires, de mères héroïnes, de chercheurs, artistes, dignitaires religieux, jeunes exemplaires, ainsi que d’ambassadeurs et représentants en chef de plusieurs organisations internationales à Hanoi.

Au nom du secrétariat du 13e Congrès, son membre Nguyên Thanh Hai a présenté la liste des Partis politiques, des organisations et amis internationaux qui ont envoyé les lettres et les messages de félicitations à ce Congrès. Jusqu'au 30 janvier, cet événement politique important a reçu 368 lettres et messsages de félicitation de 167 Partis politiques, 18 organsiations des Partis, des organes des Partis des pays, de 6 organisations régionales et internationales et régionales, de 130 organisations socio-politique et d'amitié populaire, de 26 organe de représentation diplomatique étrangères au Vietnam et de 21 individus de 93 pays.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a présidé à la séance de clôture. Photo: VNA



Lors de cette séance, Thuân Huu, membre du CC du PCV du 12e mandat, rédacteur en chef du quotidien « Nhân Dân », président de l’Association des journalistes du Vietnam, membre du Secrétariat du 13e Congrès, a présenté les résultats de vote pour certains concenus des documents du 13e Congrès.

Au nom du présidium du 13e Congrès, Vo Van Thuong, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti a proclamé des résultats d’élections du Bureau politique, du Secrétaire généal du Parti, du Secrétariat, de la Commission de contrôle du Comité central et son président du 13e mandat.

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13e mandat comprend 200 membres, dont 180 membres officiels et 20 membres suppléants, selon les résultats de l’élection proclamés.

Le premier Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat s’est tenu pour élire le Bureau politique de 18 membres.

La liste des membres du Bureau politique

1. Nguyên Phu Trong, Secrétaire général, du CC du PCV, président du Vietnam

2. Nguyên Xuân Phuc, Premier ministre

3. Pham Minh Chinh, président de la Commission d’organisation du Comité central du Parti

4. Vuong Dinh Huê, secrétaire du Comité municipal du Parti, chef de la délégation des députés de Hanoï à l’Assemblée nationale (14e législature)

5. Truong Thi Mai, présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti

6. Vo Van Thuong, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti

7. Pham Binh Minh, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères

8. Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville

9. Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique

10. Phan Dinh Trac, président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti

11. Tran Cam Tu, président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

12. Phan Van Giang, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense

13. Nguyen Hoa Binh, président de la Cour populaire suprême

14. Tran Thanh Man, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam

15. Nguyen Xuan Thang, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et président du Conseil théorique central

16. Luong Cuong, chef du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam

17. Tran Tuan Anh, ministre de l'Industrie et du Commerce et vice-président de la Commission de l’économie du Comité central du Parti

18. Dinh Tien Dung, ministre des Finances

Avec un consensus particulièrement élevé, le Comité central du Parti du 13e mandat a élu Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti du 12e mandat et président du Vietnam, au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat.

Le Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat comprend certains membres du Bureau politique désignés par le Bureau politique pour participer au Secrétariat, et cinq autres membres élus lors du premier Plénum du Comité central du 13e mandat.

1. Le Minh Hung, chef du bureau du Comité central du Parti

2. Nguyen Trong Nghia, vice-président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam

3. Do Van Chien, ministre, président du Comité des affaires ethniques

4. Bui Thi Minh Hoai, vice-présidente permanente de la Commission de contrôle du Comité central du Parti

5. Le Minh Khai, inspecteur général du gouvernement

La Commission de contrôle du Comité central du 13e mandat comprend 19 membres. Tran Cam Tu a été réélu président de cette commission.

1. Tran Cam Tu, membre du Bureau politique du 13e mandat et président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 13e mandat

2. Ho Minh Chien, membre du Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

3. Nghiem Phu Cuong, vice-président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

4. Doan Anh Dung, chef du département, secrétaire, président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

5. Tran Thi Hien, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

6. Nguyen Quoc Hiep, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

7. Nguyen Van Hoi, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

8. Nguyen Van Hung, membre du Comité central du Parti du 13e mandat et vice-président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

9. Vu Khac Hung, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

10. Hoang Trong Hung, chef du Bureau de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti

11. Tran Tien Hung, membre du Comité central du Parti du 13e mandat, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province d’Ha Tinh

12. To Duy Nghia, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

13. Vo Thai Nguyen, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

14. Nguyen Van Nhan, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

15. Nguyen Minh Quang, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

16. Tran Van Ron, membre du Comité central du Parti du 13e mandat, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation de députés de l'Assemblée nationale de la 14e législature de la province de Vinh Long

17. Tran Duc Thang, membre du Comité central du Parti du 13e mandat et vice-président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

18. Cao Van Thong, membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

19. Hoang Van Tra, vice-président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 12e mandat

Au nom du Comité central du Parti du 13e mandat, le secrétaire général et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a promis au Congrès, au Parti, au peuple et à l'armée de faire de son mieux pour surmonter toutes les difficultés et accomplir les les tâches confiées, réaliser avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Nguyen Phu Trong a déclaré souhaiter continuer à recevoir l’aide et le soutien précieux des anciens combattants et anciens dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques, du peuple, des secteurs, des ministères, organes de niveau central et local, des Vietnamiens dans et hors du pays, et des amis internationaux…, pour que le Comité central du Parti du 13e mandat puisse remplir ses tâches.

À l’occasion du Nouvel An 2021 et du Têt traditionnel du Buffle, le secrétaire général et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a adressé aux anciens combattants, aux mères héroïnes vietnamiennes, aux invités, délégués, et aux Vietnamiens dans leur ensemble, ses meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de succès. -VNA