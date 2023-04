Photo: VNA Photo: VNA

Hanoi (VNA) - De nombreux journaux mexicains ont souligné le 16 avril l'importance de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue en République de Cuba, en République d'Argentine et en République orientale de l'Uruguay, qui devrait durer du 18 au 28 avril.Selon le quotidien La Jornada, la visite du président de l'AN du Vietnam démontre clairement l'engagement et la volonté du Vietnam de renforcer les relations multiformes avec ces trois pays, non seulement sur la voie de la diplomatie parlementaire mais aussi dans la politique des affaires étrangères du Vietnam, dont la priorité est d'approfondir l'amitié avec les partenaires traditionnels d'Amérique latine.La Jornada déclare que la visite en Amérique latine du président de l'AN Vuong Dinh Hue est lourde de sens lorsqu'elle a lieu au bon moment pour célébrer des événements importants, le 60e anniversaire de la création par Cuba du Comité de solidarité avec le Sud-Vietnam, le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine, le 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Uruguay.Le journal Regeneración, du parti Morena au pouvoir, passe en revue l'histoire de la lutte pour la libération ainsi que les réalisations exceptionnelles du Vietnam dans le processus de développement socio-économique.Regeneración souligne les succès de la lutte contre le COVID-19 et une croissance économique impressionnante, ainsi qu'un rôle de plus en plus important dans la région et le monde, qui ont propulsé le Vietnam au premier plan pour devenir une référence pour tous ceux qui se battent pour un monde meilleur.Se référant au rôle de l'Assemblée nationale du Vietnam, Voces Del Periodista - un forum des journalistes mexicains - déclare que la 15e législature (2021-2026), présidée par Vuong Dinh Hue, laisse de nombreuses bonnes impressions, démontrant les caractéristiques d'un modèle parlementaire innovant et efficace dans l'exercice de ses fonctions et tâches.Selon le journal Voces Del Periodista, l'Assemblée nationale du Vietnam attache une grande importance à la promotion et à l'expansion des affaires étrangères aux niveaux bilatéral et multilatéral, contribuant au succès global de la stratégie vaccinale contre le COVID-19 du Vietnam.En outre, Voces Del Periodista affirme que les activités de l'Assemblée nationale du Vietnam en matière d'affaires étrangères sont d'une grande importance pour aider le gouvernement à promouvoir les liens régionaux, à renforcer la coopération internationale dans la résolution des problèmes régionaux et mondiaux. -VNA