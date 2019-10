Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La semaine dernière, plusieurs agences de presse ont mis en vedette les acquis économiques du Vietnam, estimant que l’économie vietnamienne continuerait de croître fortement.



Selon Bloomberg, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam voulait enregistrer une croissance économique de 6,8% en 2020. Au troisième trimestre, sa croissance a été de 7,31%, dépassant les attentes pour atteindre le rythme le plus rapide depuis le début 2018.



Selon l'agence de presse Reuters, le Vietnam a attiré 16,21 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des dix premiers mois de cette année, en hausse de 7,4% sur un an. Les IDE sont un facteur clé de la croissance économique du Vietnam, les entreprises à participation étrangère représentant environ 70% de ses exportations, a indiqué Reuters.



L'agence de presse russe Regnum a mis l’accent sur les acquis économiques du Vietnam, dont un progrès de 15 rangs dans le classement des meilleures économies destinées à l'investissement, dépassant des voisins en Asie du Sud-Est tels que la Malaisie, l’Indonésie, Singapour. Par ailleurs, le transporteur national Vietnam Airlines figure dans le classement 2019 des 10 meilleures compagnies aériennes du monde.

Le journal russe Virtualnaya Tamozhnya a publié un article du professeur Nguyen Canh Toan de l'Institut de recherche européenne de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, à l’occasion des trois ans après la signature de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).

Le professeur Nguyen Canh Toan a souligné les grands progrès obtenus dans les relations économiques entre le Vietnam et des partenaires et a proposé des mesures prises pour les améliorer.

Selon le professeur, il est important d'attirer des investissements russes dans l’exploitation et la transformation de produits minéraux, l’énergie, le génie mécanique et la fabrication de produits chimiques, la recherche nucléaire, l’e-gouvernance, la sécurité de l’information, les villes intelligentes, etc. Ainsi le Vietnam aura la possibilité d'accroître les investissements dans l’industrie de transformation et l’industrie légère, d’investir dans l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz dans les pays de l'UEEA. -VNA