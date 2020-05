Président Ho Chi Minh. Photo: archives/VNA



Alger (VNA) - Des médias algériens ont publié des articles glorifiant la moralité, la pensée et les contributions du Président Ho Chi Minh à l’œuvre de liberté et de réunification nationales ainsi qu’au mouvement de liberté des pays colonisés du monde.

Dans un article intitulé "Ho Chi Minh: penser à un homme" vietnamisant "les grands idéaux du monde", l'agence de presse APS a affirmé que Ho Chi Minh était un patriote savant combiner les grands idéaux du monde avec l'identité vietnamienne et utiliser tous les moyens disponibles pour apporter la liberté au peuple vietnamien et à tous les peuples coloniaux.



L'APS a cité qu'en décembre 1999, la revue Times avait publié les résultats d’un vote pour choisir les personnalités les plus influencés du XXe siècle, selon lequel, sur 100 personnes élues, le Président Ho Chi Minh a été classée parmi les 20 leaders les plus prestigieux. L’article a estimé que le Président Ho Chi Minh était un activiste révolutionnaire international, s'occupant aussi toutes les personnes défavorisées dans le monde...



Le journal Elmoudjahid (journal des vétérans) - le plus grand et le plus prestigieux journal d'Algérie, a rendu public un article intitulé «130e anniversaire de Ho Chi Minh: père de la révolution vietnamienne », soulignant que le peuple vietnamien célébrait le 130e anniversaire du Président Ho Chi Minh, un symbole de l'anticolonialisme.

Dans un article publié dans le journal Tribune-diplomatique-internationale, l'auteur Larab a affirmé que le président Ho Chi Minh était celui qui a lutté contre le colonialisme, l'analphabétisme et les droits de l'homme avec beaucoup d'armes, dont ses œuvres, qui sont considérés comme l'incarnation et le symbole de la longue lutte du peuple vietnamien. L'histoire du Vietnam contemporain est étroitement liée à sa vie.



Un autre article de l'auteur FC publié sur le site Internet d'Algerie360 intitulé "Le 130e anniversaire du Président Ho Chi Minh" a souligné que son patriotisme avait aidé le peuple vietnamien à conquérir l'empire américain. Le Président Ho Chi Minh, avant son décès, a laissé au peuple vietnamien et à toute l'humanité un grand ouvrage moral et politique, dans lequel il a honoré la solidarité, l'égalité, l'amitié, la compréhension, la coopération et la fraternité entre les nations.



De nombreux autres journaux en Algérie ont également publié des articles glorifiant la moralité, la pensée et les contributions du Président Ho Chi Minh à la lutte pour l'indépendance et la réunification nationale. - VNA