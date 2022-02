Cérémonie de signature d’accord entre les unités concernées, le 16 février à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Récemment, 297 médecins nouvellement diplômés ont été envoyés dans des centres de santé de quartiers, communes et villes de Hô Chi Minh-Ville.



Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a informé : "Face aux exigences urgentes pour renforcer et restaurer le système de santé de base après une longue période de lutte contre le COVID-19, le Service a officiellement lancé la première activité du projet Améliorer les capacités médicales de base . Concrètement, la ville a envoyé 297 médecins nouvellement diplômés dans des centres de santé de quartiers, communes et villes afin d’augmenter le nombre de soignants".



Appui aux personnels de santé



"Après avoir été diplômé, je me suis inscrit au Programme pilote organisé par le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville", a partagé le médecin Pham Vinh Anh, promotion 2015-2021 à l’Université de médecine Pham Ngoc Thach de Hô Chi Minh-Ville.



Lorsque l'épidémie de COVID-19 a éclaté à Hô Chi Minh-Ville, Vinh Anh a rejoint l'équipe de médecine à distance afin de prodiguer des conseils et examens téléphoniques aux patients du COVID-19 traités à domicile. Il est resté en contact quasi permanent avec le personnel de santé pendant cette période.