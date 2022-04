Photo d'illustration : baodautu:vn



Hanoï (VNA) - Par l'intermédiaire d'AFC Ecoplastics, nouveau membre du groupe basé au Texas aux États-Unis, An Phat Holdings coopère officiellement avec Nexeo Plastics, premier distributeur mondial de résine plastique, pour apporter des matériaux plastiques biodégradables sur les marchés des États-Unis, du Canada et du Mexique.

Pham Anh Duong, président du conseil d'administration d'An Phat Holdings, a déclaré : « L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est toujours un objectif stratégique du groupe dans son plan d'expansion à l'international. Les matériaux et produits plastiques biodégradables sont la force du groupe depuis plus d'une décennie. Avec de nouveaux investissements, le groupe apportera des valeurs différentes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en matériaux verts".

Dans son plan de développement, An Phat Holdings a positionné l’Amérique comme un marché clé avec ses matériaux plastiques biodégradables et produits d'emballage, visant essentiellement les États-Unis, le Canada et le Mexique,

Ce groupe a également enregistré avec succès aux États-Unis une marque de commerce pour la gamme de produits biologiques AnEco, ouvrant de grandes opportunités pour le groupe de mener à bien des projets de coopération commerciale sur le marché des États-Unis et de l'Amérique du Nord en général.

Cette coopération avec Nexeo Plastics marque une nouvelle étape importante du développement d'An Phat Holdings dans son plan d'expansion vers le marché d’Amérique.

Actuellement, An Phat Holdings compte deux nouveaux membres exerçant des activités commerciales aux États-Unis, où il mène des activités de promotion des investissements avec des fonds, des organisations et des entreprises internationales.

Au début de l'année, Nexeo Plastics a commencé à construire à Hai Phong une usine de plastique biodégradable PBAT d'une capacité de 30.000 tonnes/an.

Lorsque cette usine entrera en service, avec un approvisionnement abondant en matières premières, An Phat Holdings disposera de nombreux avantages exceptionnels pour dominer le marché et s'étendre vers d'autres marchés internationaux. - VNA