Le lac-réservoir de Hoa Binh compte 47 îlots, grands et petits, ce qui lui vaut le surnom de "Ha Long terrestre".

En ce moment, à Hà Giang, c’est la saison du sarrasin. Sous le doux soleil, les plateaux karstiques, les vallées, les montagnes et les collines se vêtent d’une magnifique robe blanche teintée de rose.

Le magazine de voyage américain Afar a sélectionné Phong Nha, dans la province de Quang Binh (Centre) comme l’une des 39 destinations les plus remarquables au monde.

La crise du coronavirus n’épargne pas le secteur touristique, qui tourne au ralenti et conduit de plus en plus de personnes à profiter des vacances de fin d’année pour rester près de chez eux