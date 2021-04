Ninh Binh organise la 3e conférence de consultative. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'antenne du Comité du Front de la Patrie dans la province de Ninh Binh (Nord) a organisé le 16 avril la 3e conférence consultative pour finaliser leurs listes de candidats aux prochaines élections des députés de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026.

L'organisation de la collecte des commentaires et de la confiance des électeurs à domicile pour les candidats à la 15e législatures de l'AN et les membres du Conseil populaire de Ninh Binh pour le mandat 2016-2021 garantit la démocratie et l'objectivité, conformément à la loi et dans les délais prévus.

Lors de la conférence, les délégués se sont mis d'accord sur une liste de 85 candidats aux prochaines élections.

Les antennes du Comité du Front de la Patrie du Vietnam dans les provinces de Vinh Phuc, Phu Tho, Long An et Khanh Hoa ont aussi organisé la troisième conférence consultative pour dresser leurs listes de candidats. -VNA