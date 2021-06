Des localités exhortées à accélérer la vaccination contre le COVID-19

Le 23 juin, le ministère de la Santé a exhorté les comités populaires de 9 provinces et villes, à savoir Nam Dinh, Cao Bang, Quang Nam, Quang Ngai, Dak Lak, Tien Giang, Lam Dong, Can Tho et Kien Giang,