Les litchis « thieu » de Luc Ngan introduits dans le menu des desserts de Vietnam Airlines. Photo: internet

Bac Giang (VNA) - La Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a fait entrer les litchis « thieu » du district de Luc Ngan (province de Bac Giang) dans son menu des desserts pour les passagers de business class sur ses certains vols domestiques et internationaux au départ de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville.

Avec la volonté d’apporter aux passagers des opportunités de déguster une spécialité du district de Luc Ngan (province de Bac Giang) en sa pleine saison de récolte, pour la deuxième fois après la première en l’an dernier, des litchis « thieu » dudit district sont servis comme dessert de la ration de repas des passagers de business class sur certains vols domestiques et internationaux de Vietnam Airlines au départ de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville.

Faisant partie de la campagne de long terme « Quatre saisons des fruits-quatre saisons de l’amour» de Vietnam Airlines, l’introduction des litchis « thieu » au menu des desserts sur les vols constitue un effort de cette compagnie aérienne nationale dans l’apport des spécialités régionales aux passagers vietnamiens comme étrangers.

Ce programme constitue également une opportunité pour Vietnam Airlines d’élargir sa coopération avec des entreprises, des localités dans la présentation, la publicité des produits agricoles vietnamiens aux gastronomes étrangers.

Afin de garantir au maximum la sécurité sanitaire des aliments, Vietnam Airlines prête une attention toute particulière à l’origine géographique des fruits. Les litchis choisis sont originaires du district de Luc Ngan (province de Bac Giang) où les cultures respectent les bonnes pratiques agricoles VietGAP et donnent de ce fait des fruits de qualité et très savoureux.

Avec ses atouts de développer des plantations fruitières et d’un système technologique, technique de traitement de qualité suivant des normes internationales, des litchis « thieu » de Luc Ngan sont très appréciés et importés par des marchés étrangers comme Etats-Unis, République de Corée, Japon, Singapour…

Pour garantir la fraîcheur des fruits, des litchis doivent suivre un processus de récolte et d’étalonnement stricts et rigoureux. Dès la récolte, obligatoirement en matinée, les fruits sont, en espace d’une heure, mis dans l’eau froide de 2 à 4oC (pendant deux minutes). Ils sont triés, pour éliminer les tiges et les fruits de mauvaise qualité (pourris ou rongés par les vers), puis mis dans des caisses réfrigérées pour être transportés vers la compagnie chargée de la préparation des plats à Nôi Bài (NCS).

Ici, un nouveau tri est réalisé pour sélectionner les meilleurs fruits. Après la mise en quarantaine, ils sont prêts à être servis au cours des vols. Ces démarches permettent d’offrir à la consommation de meilleurs produits.

Au cours d’un an dernier, dans ses efforts d’apporter des spécialités vietnamiennes aux passagers nationaux et internationaux, Vietnam Airlines a introduit dans son menu plusieurs autres spécialités régionales, comme les longanes de Hung Yen, les oranges de Cao Phong (Hoa Binh), les mangues de Hoa Loc, les melons de Tay Ninh, les pitayas de Binh Thuan…

Le changement des fruits variés suivant la saison contribue à enrichir des menus sur les vols, diversifier le choix des passagers et promouvoir les fruits phares du Vietnam aux touristes étrangers. Il s’agit d’un contenu de la stratégie de développement des services de Vietnam Airlines pour dépasser sa position de compagnie aérienne quatre étoiles et approcher la position de compagnie aérienne cinq étoiles selon les normes Skytrax.

Vietnam Airlines figure sur la liste des dix plus puissantes marques du Vietnam en 2018, rendue publique récemment par le cabinet d'évaluation Brand Finance.

En 2018, Vietnam Airlines a effectué 154.000 vols, transporté 22 millions de passagers et environ 350.000 tonnes de marchandises.

En 2019, pour valoriser sa marque, Vietnam Airlines continuera de moderniser sa flotte et d'élargir son réseau de lignes aériennes ainsi que d’améliorer la qualité de ses services. -VNA