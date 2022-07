Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (milieu), au Forum de haut niveau Royaume-Uni - Vietnam sur l'économie et le commerce. Photo: VNA



Rome (VNA) - La visite officielle du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue en Europe du 26 au 30 juin a suscité beaucoup d'attention dans les médias italiens. Plusieurs articles ont été publiés, soulignant la coopération entre le Vietnam et des pays européens, en particulier dans le commerce et l'investissement, et les réalisations du Vietnam en matière de respect des droits de l'homme.



Le journal La Città Futura a publié un article affirmant que le Vietnam mettait effectivement en œuvre ses engagements dans le cadre de ses accords de libre-échange avec l'Union européenne (EVFTA) et le Royaume-Uni (UKVFTA). L’auteur a également insisté sur la position du Vietnam en tant que premier partenaire de l'Italie en Asie du Sud-Est et passerelle pour l'UE en général et l'Italie en particulier avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



De son côté, le quotidien Marx21 a rappelé qu’avec sa deuxième nomination au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Vietnam montrait une bonne direction dans ses politiques de développement des droits de l'homme. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2014-2016, le Vietnam avait participé pleinement et de manière responsable aux activités et programmes du Conseil. Le fait que le Vietnam ait été choisi par les pays de l'ASEAN comme candidat de l'Asie du Sud-Est pour rejoindre le Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025 démontre la grande confiance de l'ASEAN envers le Vietnam dans le domaine des droits de l'homme.-VNA