Ho Chi Minh-Ville, le centre économique du Sud du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec des ressources naturelles et une main-d'œuvre abondantes, une position géopolitique favorable reliant l'Asie au monde, une gestion efficace du gouvernement et le consentement et le soutien du peuple, le Vietnam a suffisamment des conditions et des potentiels pour devenir un pays développé dans l'avenir.

C’est en ces termes qu’a exprimé JaeHo Jeong, représentant en chef du journal Korea Times à Hanoï, lorsqu'il était présent au Centre national des conférences pour couvrir la cérémonie d'ouverture du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’événement politique le plus important du Vietnam en 2021.

"Le Vietnam aura un avenir plus radieux", a-t-il affirmé. Le rôle du Vietnam augmentera dans le contexte mondial qui s’évolue rapidement, a-t-il ajouté.

Le journaliste sud-coréen JaeHo Jeong prévoit également que l'investissement des entreprises de son pays au Vietnam continuera d'augmenter car le Vietnam assure toujours un environnement d'investissement attractif pour les entreprises étrangères malgré la pandémie de COVID-19.

En outre, le Vietnam joue un rôle important dans la connexion entre l'Europe et l'Asie lorsque l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) entre en vigueur.

Selon ce journaliste, le Vietnam consoliderait fermement sa position de premier rang en Asie du Sud-Est grâce à sa participation active et efficace aux forums internationaux et régionaux tels que l'ASEAN et les Nations Unies.

Partageant le même point de vue que son collègue sud-coréen, le journaliste Ngo Xuan Tung, travaillant pour la chaîne de télévision singapourienne Channel NewsAsia (CNA Singapour), a estimé que le Vietnam avait des potentiels et conditions pour atteindre l'objectif de devenir un pays développé d'ici 2045, car le pays disposait une population jeune et un environnement d'investissement attractif.

Pendant ce temps, le journaliste australien John Harding, qui a des années de travail au Vietnam, a apprécié les réalisations obtenues par le Vietnam sous la direction du Parti, notamment dans le combat contre la pandémie de COVID-19. -VNA