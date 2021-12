Hanoi (VNA) – Des journalistes de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) ont remporté un premier prix et trois prix d’encouragement lors d’un concours de photos sur le thème «Les femmes avec la famille et la société» organisé par le Département de la culture et des sports de Hanoi.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le 14 décembre. Photo : VNA

Lors de la cérémonie de remise des prix le 14 décembre, le journaliste Bui Cuong Quyêt a reçu le premier prix pour l’œuvre «Des gens silencieux dans la lutte contre le Covid-19 dans la capitale» et deux prix d’encouragement, alors que son confrère Phan Tuan Anh a remporté le prix d’encouragement dans la catégorie photo unique.

Lancé le 22 juillet de cette année, le concours a reçu plus de 500 œuvres de 54 photographes professionnels et amateurs à Hanoi.

Les œuvres primées montrent des significations humanistes profondes, contribuant à promouvoir l’image de la femme vietnamienne et à présenter la culture et le mode de vie du peuple vietnamien, sensibilisant ainsi le public à l’égalité des sexes.

Le concours a créé un terrain de jeu utile pour les amateurs de photographie pour partager leur expérience, améliorant ainsi encore leur créativité. – VNA