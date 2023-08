Hanoï, 5 août (VNA) - Fondé en 2006, Hanoikids, un club de guides touristiques anglais bénévoles a fourni des services de guide touristique gratuits aux touristes étrangers au cours des 20 dernières années dans l'espoir de promouvoir le tourisme de Hanoi auprès d'amis étrangers.

Membres de HanoiKids lors d'une session de formation au Temple de la Littérature à Hanoï. (Photo : nhandan.vn)

Hanoikids a rassemblé 80 membres qui emmènent les touristes dans tous les coins de Hanoi, explorant la culture locale et la vie locale.

Près deux ans de perturbations dues à la pandémie de COVID-19, HanoiKids a repris ses activités avec une nouvelle génération de bénévoles soigneusement formés.

Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le but de l'opération de Hanoikids est de faire découvrir Hanoï aux touristes étrangers. De cette façon, les jeunes ont la possibilité d'échanger et d'apprendre l'anglais, d'améliorer leur capacité à gérer les situations et à communiquer.

Le président du club, Hoang Minh Ngoc, a déclaré que les principales destinations que ses membres emmènent souvent parmi les touristes incluent le mausolée du président Ho Chi Minh, le temple de la littérature, le vieux quartier de Hanoï, la prison de Hoa Lo, le Musée national d'ethnologie.

Chaque année, le club recrute deux fois des bénévoles avant de les former sur les connaissances et les compétences pour présenter les principales destinations touristiques de Hanoï. Seuls les bénévoles qui réussissent le cours peuvent participer à de telles tournées, a déclaré Hoang Minh Ngoc.

Afin de faire la différence et d'impressionner les touristes étrangers, au lieu d'agir en tant que guides touristiques, les membres de HanoiKids réagissent avec les visiteurs en tant que compagnons. En plus de présenter aux touristes l'histoire, la culture et la beauté de chaque destination, ils partagent leurs points de vue et leurs perspectives sur la vie et les expériences qu'ils ont apprises lors de leur visite sur place, a déclaré Hoang Minh Ngoc.

Il a déclaré que de cette façon, les visiteurs deviendront amis des bénévoles de HanoiKids. Chaque visite les aide à se faire de nouveaux amis, notamment à travers des visites culinaires.

Des touristes étrangers visitent le Temple de la Littérature à Hanoi. Photo : hanoimoi.com.vn

Hoang Minh Ngoc a déclaré qu'au départ, HanoiKids a rencontré de nombreuses difficultés au cours de ses opérations, qui provenaient des opinions sceptiques d'autres personnes et du processus minutieux de formation des bénévoles et de maintien de leur passion pour le travail.



Les difficultés ont été progressivement surmontées grâce à l'amour partagé des volontaires pour la terre et les habitants de Hanoï et l'espoir de s'améliorer en interagissant avec des amis étrangers.

Ces points communs unissent les jeunes à travers les générations, aidant le HanoiKids Club à devenir une organisation utile et réfléchie.



De nombreux anciens membres du club sont diplômés de l'université et ont un emploi, mais restent actifs dans le soutien des jeunes du club dans l'espoir de diffuser l'image d'un Hanoi amical et hospitalier auprès d'amis internationaux.- VNA