Cérémonie de remise des prix Luong Dinh Cua. Photo: Petrotimes



Hanoï (VNA) - Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a organisé jeudi soir la cérémonie de remise des prix Luong Dinh Cua à 34 jeunes agriculteurs exemplaires de l’ensemble du pays, ayant eu des contributions efficaces au développement rural et à la construction de la Nouvelle ruralité.



Parmi eux on dénombre 9 jeunes femmes, 4 membres de minorités ethniques... Ces propriétaires d'établissements de production ont créé des emplois réguliers pour 261 employés, générant un revenu moyen annuel de plus d’un milliard de dollars, mais parfois de plus de 10 milliards.



Cette année, en plus des critères en termes de revenus, de bénéfices, de nombre d'employés, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a hautement apprécié les exemples de jeunes agriculteurs créatifs qui ont appliqué de nouvelles technologies et apporté une valeur sociale.



S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a exprimé sa joie de voir de plus en plus d'entreprises de jeunes, de modèles de coopération économique dans le développement de l’économie rurale, créant près de 50.000 emplois pour les jeunes.



"Beaucoup d'entre vous ont eu des initiatives, de la créativité, appliqué des avancées technoscientifiques dans la production et les affaires, contribuant à réduire les coûts, à gagner du temps, à améliorer la qualité des produits, à répondre aux exigences croissantes du marché national et international", a souligné Trinh Dinh Dung.



À cette occasion, le vice-Premier ministre a également demandé à l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh d’encourager les jeunes à promouvoir la recherche et l'application des progrès technoscientifiques, à développer la production agricole propre et l’agriculture biologique, de soutenir les jeunes ruraux dans la création d’entreprises, à participer au programme "chaque commune, un produit" et d’honorer les jeunes agriculteurs exemplaires. - CPV/VNA