Photo: baoquocte.vn



Amsterdam (VNA) - Des intellectuels vietnamiens aux Pays-Bas se sont réunis pour discuter de questions liées au big data, à l’intelligence artificielle (IA) et aux changements climatiques.

Organisé par l’Association des sciences, des technologies et des technologies de l'information du Vietnam, l’événement a donné lieu à des débats portant notamment sur les applications des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans les activités concrètes et les défis du changement climatique auxquels doit faire face le Vietnam.

L'ambassadeur aux Pays-Bas, Pham Viêt Anh, a salué les efforts et l'enthousiasme des intellectuels vietnamiens, ainsi que le rôle joué par l'Association vietnamienne des sciences, des technologies et des technologies de l'information aux Pays-Bas dans la mise en relation des scientifiques vietnamiens et néerlandais, contribuant ainsi au développement des deux pays.

Il a passé en revue les grands jalons de la coopération entre les deux pays durant les 50 ans passés, notamment leur partenariat stratégique dans l’adaptation au changement climatique, la gestion des ressources en eau, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.



Le diplomate a suggéré un certain nombre de sujets sur lesquels l'association devrait se pencher, en particulier dans les domaines dont le Vietnam a besoin.



L'Association vietnamienne des sciences, des technologies et des technologies de l'information aux Pays-Bas a fait ses débuts le 5 février 2023, rassemblant des intellectuels vietnamiens dans ce pays européen dans de nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'électronique, les semi-conducteurs, l'informatique, l'énergie et l'IA.

C'est la première fois que l'Association, qui compte 60 membres organise, une réunion avec la participation de l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas. -VNA